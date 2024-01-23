نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز: المهرجانات لون موسيقي فرض نفسه.. وأنا مش ضد التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المطربة شاهيناز، على دخول مشاهير السوشيال ميديا مجال الغناء، ومشاركة بعضهم في الأعمال الفنية سواء دراما أو سينما.

تصريحات شاهيناز

وقالت شاهيناز في حوارها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": "أحيانًا في فيديوهات على السوشيال ميديا بتورينا مواهب حقيقية سواء في التمثيل أو الغناء، ولكن اللي يضايق أنك تجيب حد مش موهوب لا غناء ولا تمثيل وتطلعه للناس، في غيره عنده موهبة حقيقية، ولكن أنا مش ضد كلها أرزاق بتاعة ربنا.

وتابعت: “لما منتج يطلع حد مش موهوب علشان التريند ظلم وحرام، في ناس موهوبة في نفس المكان اللي بيطلع منها اللي مش موهوب، أنا مش ضد فكرة أن يكون في جديد دايمًا”.

وعما إذا عُرض عليها كلمات أغنية ذات معاني جريئة بغرض تصدر التريند، فعلقت شاهيناز قائلة: “أنا عملت أغاني كتير كلماتها جديدة عليا، وعندي أغنية اسمها رنلي رنة دمها خفيف أوي، ومصطلحاتها زي المصطلحات اللي بيستخدموها السوشيال ميديا والشباب الصغيرين”

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وأضافت: "أنا مش ضد التريند كفكرة، ولكن أنا ضد الابتذال والإسفاف أو كلمة عيب تتقال، ما عبد العزيز محمود غنى أغنية اسمها يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا، ومنيرة المهدية قبل أم كلثوم كان اسمها سلطانة والناس كانت شايفاها أيقونة، وكانت بتغني الحب دح دح والهجر كُخ كُخ، فالكلام كتير من زمان مش جديد.

واستكملت: المهرجانات لون موسيقي فرض نفسه والناس بتحبه، ولكن نختار الكلام وننقي المفردات.

مواعيد برنامج المنسي

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.