نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز: "مذيعة رفضت ظهوري في برنامجها علشان معنديش فضايح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة شاهيناز، عن رفض إعلامية ظهورها في أحد حلقات برنامجها بسبب عدم وجود أحداث مثيرة للجدل في حياتها الشخصية.

تصريحات شاهيناز

وقالت شاهيناز في حوارها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": في مذيعة من الموجودين حاليًا رفضت ظهوري في برنامج لأني غيرة مثيرة للجدل، وأنا عرفت بالصدفة، أن هي قالت أن حياتي هادية ومفيش فيها فضائح، وأنا ماليش الحق أطلع أهاجم حد عنده وجة نظر مختلفة عني.

أما عن القرار الذي ندمت على اتخاذه، فعلقت شاهيناز: مقدرش أقول أن في قرار ندمت عليه، لأن شعور الذنب بالنسبة ليا شعور سلبي وأنا مبديش نفسي فرصة إني أعيشه، ولكن أقدر أقول أن أي حاجة حصلت في الحياة أنا محبتهاش أوي كان قرار اتعلم منه، ولكن مبندمش بعتبره درس وعلامة وإشارة.

كما وجهت شاهيناز رسالة للجمهور، قائلة: نفسي الجمهور يبدأ يسمع تاني أغاني حلوة، خلاص إحنا سمعنا كتير هبد ورزع، في معاني في الكلام بقت مفقودة دلوقتي ياريت نرجع نسمعها، إدوا فرصة للناس اللي بتعرف تغني وتقدم فن أنها تبقى موجودة.

مواعيد برنامج المنسي

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني