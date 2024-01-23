نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز: "الحجاب مبعدنيش عن الفن.. وأنا مش قادرة أكون محجبة حاليا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت المطربة شاهيناز، عن فترة غيابها عن الساحة الفترة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الحجاب لم يكن سبب ابتعادها.

وقالت شاهيناز في حوارها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": “كل حاجة في الدنيا قدر وأنا خدت قرار الابتعاد عن الفن بمحض إرادتي ومحدش غصبني، وابعدت وقت ولادة ابني وقررت اتفرغ له تمامًا، وأنا بشوف أن الطفل ده مسؤولية كبيرة وحسيت أن هو أولى بوقتي واهتمامي، وأنا في الفترة دي نفسيًا كنت حاسة إني عايزة ابعد عن كل حاجة، وأفضل جنب ابني أكتر حد بحبه في الدنيا”.

واستكملت: فترة غيابي عن الفن خلتني اتجه للحجاب، ولكن الحجاب مبعدنيش عن الفن وبعد ما اتحجبت بـ سنتين أو 3 سنوات غنيت، عملت أغاني اجتماعية ودينية وأنشودة مديح في الرسول، وعملت أغنية اسمها شكرًا أوي وكنت مرتدية الحجاب، والحجاب مكنش عائق في إني أغني.

وتابعت: “أي ست في الدنيا لما بتاخد خطوة الحجاب بتبقى مبسوطة، ومين عارف أنا ممكن ألبس الحجاب تاني، أنا مبرفضهوش ولكن في الفترة الحالية أنا غير قادة إني أفضل مرتدية الحجاب، وشيلت الحجاب من نحو 10 سنين، وعملت ألبومات وأغاني سينجل تاني”.

وأضافت: “أنا فعلًا اختفيت شوية، ولكن أنا من 2017 لغاية دلوقتي عملت رصيد فني في ناس مختفوش وملبسوش الحجاب معملهوش، أنا عملت ألبومين و6 فيديو كليب، و12 أغنية سينجل، مفيش حد من بنات جيلي عمل ده تقريبًا”.

واستكملت أن الوسط الفني بيتقبل الممثلة المحجبة عن المغنية شوية، لأن في بعض الموروثات الفكرية في مجتمعنا العربية مبتقبلش ست تكون بحجاب وتغني، يمكن في آخر 4 سنين شوفنا نداء شرارة وهلا رشدي، وفي وقتي الناس مكنتش متقبلة ده أوي.

وعن رأيها في تحريم بعض الفنانيين المعتزلين، لـ الفن، فعلقت شاهيناز قائلة: مقدرش أحكم على بني آدم هو شايف الدنيا من منظور إيه، هو شايف حاجة ممكن أنا مكونش شايفاها، وكل واحد بيختار الأنسب لحياته، وربنا خلقنا عندنا إرادة وعقل والبني آدم خطاء ممكن آخذ قرار وارجع بكره أندم عليه.

مواعيد عرض برنامج المنسي

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.