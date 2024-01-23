صلاح عبدالله يحتفل بصعود المنتخب لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم صلاح عبدالله عن سعادته بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد تعادله في مباراة الاثنين أمام نظيره كاب فيردي بهدفين لكل فريق.



حيث حرص "صلاح" على مشاركة جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي على "X" وأرفق بتعليق قال فيه: "من أعماق أعماقي شكرًا موزمبيق الشكر لمنتخب موزمبيق بعد تعادله مع منتخب غانا وهو ما أتاح الفرصة لتأهل المنتخب المصري لدور الـ 16".

تعليقات الجمهور على منشور صلاح عبد الله

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله هنكسب، وغيرها من التعليقات.



مشاركة صلاح عبد الله في العتاولة وعتبات البهجة



يشارك النجم صلاح عبد الله من خلال أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العتاولة"، يشارك ببطولة مسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التيفزيونية، وهم الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان،ويشارك أيضا من خلال مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني.



آخر أعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر أخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "الإسكندرانى" الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائي،حيث تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق، وحقق الفيلم نجاحات واسعة في الوطن العربي.

