خاص | ماجدة خير الله: تكريم نجاة الصغيرة في "جوي أووردز" من أجمل اللحظات مؤخرًا خاصة بعد تجاهلها لسنوات بمصر

القاهرة - محمد ابراهيم -

قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله إن تكريم النجمة الكبيرة نجاة في حفل توزيع جوائز حفل "جوي أووردز" بالمملكة العربية السعودية، من أجمل اللحظات مؤخرًا خاصة بعد تجاهلها لسنوات وسنوات في مصر.

وعبرت في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”، عن سعادتها بهذا التكريم خاصة إن البعض للأسف الشديد اعتقد ان نجاة رحلت عن عالمنا، حسب قولها.

وردت ماجدة خير الله على انتقاد الإعلامي خيري رمضان لنجاة الصغيرة، بأن جميع محاولات تكريمها في مصر باءت بالفشل، بينما فضلت تكريمها في الخارج لتذهب ويذهب بعض الحب معها، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن جهة ما معتبرة وذات صلة بالفن في مصر أرادت تكريم نجاة وهي من رفضت وذلك.