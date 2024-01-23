ماجدة خير الله لـ"دوت الخليج الفني": ضغط أسرة نجاة الصغيرة عليها لقبول تكريمها بالسعودية مجرد شائعة.. وهذه رسالتي لـ المتنمرين

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أن جميع ما أثير حول ضغط أسرة النجمة الكبيرة نجاة الصغيرة عليها لقبول تكريمها في السعودية خلال فعاليات حفل “جوي أووردز” عاري تماما عن الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة.

وأشارت في تصريحها لـ "دوت الخليج الفني"، إلى أن ملايين المشاهدين شاهدوا لحظات تكريم نجاة الصغيرة وشعروا بالسعادة والفخر ولم تخالطهم مشاعر الغضب والحزن إزاء ظهورها في هذا السن المتقدم بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء.

ووجهت رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين على نجاة الصغيرة، مؤكدة انهم لا يملكون ذرة إنسانية أو احساس بكبرياء الإنسان واصفة اياهم بالتافهين الذين لا يملكون أي انجازات حقيقية في حياتهم لذلك يلجأون إلى السخرية والتقليل من القامات الفنية.