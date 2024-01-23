على نغمات على وضعنا.. محمد رمضان يحتفل بصعود المنتخب لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا



القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك النجم محمد رمضان فرحته الكبيرة مع جمهوره بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد تعادله في مباراة الاثنين أمام نظيره كاب فيردي بهدفين لكل فريق.



وحرص على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة شخص آخر مع وضع أغنية على وضعنا من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:"مبروووك منتخبنا الوطني صعوده للدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا".

تعليقات الجمهور على منشور محمد رمضان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله هنكسب،بالتوفيق لمصر، وغيرها من التعليقات.

مشاركة محمد رمضان في" أسد أسود"



ومن جانبه، كشف النجم محمد رمضان خلال تصريحات تلفزيونية عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أسد أسود"

وقال:"بحضر لفيلمأسد أسود بنصور 60% منه في المملكة العربية السعودية و40% منه في مصر، تأليف وإخراج محمد دياب".

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم محمد رمضان فيلم "ع الزيرو" والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم "ع الزيرو" بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

