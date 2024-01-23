هيثم نبيل يحتفل بصعود المنتخب المصري لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا



القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل المطرب والملحن هيثم نبيل بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد تعادله في مباراة الاثنين أمام نظيره كاب فيردي بهدفين لكل فريق.



حيث حرص "هيثم " على مشاركة جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق بالمنشور تعليقا قال فيه:"صعود بطلوع الروح بس المستوى بقى أحسن بكثير ومصر هتوصل للنهائي ان شاء الله".

تعليقات الجمهور على منشور هيثم نبيل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله هنكسب،عندك حق، وغيرها من التعليقات.

هيثم نبيل يكشف لـ دوت الخليج الفني عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة



وفي وقت سابق، كشف المطرب والملحن هيثم نبيل عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة،



وقال في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني:انتهيت من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمشاركة الموزع خالد نبيل".



وأضاف:" سوف يتم عرض المسلسل ضمن موسم درما رمضان 2024، وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي".

وتابع:"وقد تعاونت في وقت سابق مع مي عمر بأغاني مسلسل "لؤلؤ" التي حققت نجاح كبير، كما تعاونت مع عدد كبير من النجوم في عالم الدراما وأغلبها أعمال المخرج محمد سامي الدرامية".

مسلسل نعمة الافوكادو

المسلسل ينتمي لدراما ال١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.



آخر أعمال هيثم نبيل

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل انتهى مؤخرا من ألبومه مع شركة روتانا وطرح أول أغنياته "دب هب"، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت الأغنية نجاح كبير، ويطرح خلال الأيام القادمة باقي أغنيات الألبوم.

