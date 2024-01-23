نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز النجوم الذين تعرضوا للفوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



الفوبيا هي نوع من اضطرابات القلق التي تتعلق بالخوف المفرط وغير المبرر من شيء معين، وقد يصاب الأشخاص بالفوبيا تجاه العديد من الأشياء، مثل الارتفاعات، والأماكن المغلقة، والحشرات، والأماكن العامة، والتحدث أمام الجماهير، وغيرها،



وعلى الرغم من أن المشاهير يعانون من الفوبيا، إلا أنهم يعملون على التغلب عليها والتعايش معها من خلال العلاج والدعم النفسي والمساندة المهنية المتاحة لهم.



ويسلط دوت الخليج الفني الضوء عن بعض المشاهير الذين أُصيبوا بالفوبيا:

المغنية وممثلة الراب الأمريكية نيكي ميناج

أصيبت نيكي ميناج بالفوبيا من الطيران، وتجنبت السفر بالطائرة لفترة طويلة بسبب خوفها المفرط من الطيران.

الممثل وكاتب السيناريو البريطاني وودي آلن



يُعاني وودي آلن من فوبيا الأماكن المغلقة (المرض المعروف أيضًابالأكلوستروفوبيا)، وهو خوف شديد من الأماكن الضيقة والمغلقة.

أوبرا وينفري

المذيعة التلفزيونية ورائدة الأعمال الأمريكية تعاني أوبرا وينفري من فوبيا الطعام، وتشعر بالخوف والقلق الشديد عند تناول بعض الأطعمة المحددة.

الممثل الأمريكي جوني ديب



يُعاني جوني ديب من فوبيا الأماكن العامة (المرض المعروف أيضًا بالأجورافوبيا)، والذي يجعله يشعر بالقلق والضيق عندما يجد نفسه في الأماكن المزدحمة بالناس.

يسرا

أعلنت يسرا في إحدى المقابلات أنها تعاني من فوبيا المواقف الاجتماعية، وتشعر بالقلق الشديد والخوف عندما تجد نفسها في المناسبات الاجتماعية الكبيرة.

عمرو دياب

يُعاني عمرو دياب من فوبيا الطيران، وقد أعلن عدة مرات أنه يشعر بالقلق والخوف الشديد قبل السفر بالطائرة.

دينا الشربيني



أعلنت دينا الشربيني في مقابلات سابقة أنها تعاني من فوبيا الحشرات، وتشعر بالرهاب والخوف الشديد عند رؤية الحشرات.

يوسف الشريف



يُعاني يوسف الشريف من فوبيا الأماكن المغلقة، ويشعر بالضيق والقلق الشديد عندما يجد نفسه في أماكن ضيقة أو مغلقة.