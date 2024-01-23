كيف احتفل على ربيع بصعود المنتخب لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا؟

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان على ربيع بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد تعادله في مباراة الاثنين أمام نظيره كاب فيردي بهدفين لكل فريق.



وحرص على مشاركة جمهوره بصورة له من داخل المباراة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:"الحمد لله مبروووك يا رجالة الصعود وعقبال الكأس".



تعليقات الجمهور على منشور على ربيع

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله هنكسب،بالتوفيق لمصر، منور الدنيا كلها يا ربيع وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال علي ربيع الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال علي ربيع الدرامية مسلسل "نصي الثاني" والذي يتكون من 10 حلقات، من بطولة على ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وتصدر المسلسل الترند فور عرضه على الشاشة.

آخر أعمال علي ربيع السينمائية

والجدير بالذكر اَخر أعمال على ربيع السينمائية فيلم "بعد الشر" وشاركه البطولة ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وهو إخراج أحمد عبدالوهاب، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير.