كيف احتفلت مروة ناجي بصعود المنتخب المصري لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا؟

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة مروة ناجي بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد تعادله في مباراة الاثنين أمام نظيره كاب فيردي بهدفين لكل فريق.



حيث حرصت "مروة" على مشاركة جمهورها ببوست عبر حسابها الرسمي على موقع "x" وعلقت قائلة: "الحمد لله الحمد لله".

تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله هنكسب،بالتوفيق لمصر وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروة ناجي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مروة ناجي أغنية "معلش"، والتي حازت على إعجاب الكثير من الجمهور، وتصدرت التريند فور نزولها، والاغنية من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.

كلمات أغنية "معلش

وجاءت كلمات أغنية "معلش" كالتالي /

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في ١٠٠ مليون دايرة

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة

وعمرنا بيفوت

ونشوف احاسيسنا بقت بايرة

بقى فيها جبروت

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم

مكتوب على وشي

المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش

بقت كبسولة قبل النوم

وبنام والحزن اخدته في حضني

ياريتني بقوم

مش عارفة ليه أنا بعافر

في زمن ليه مقلوب

وبصبر نفسي كتير وقليل

وبقول مكتوب

كان مين بيهمه فراقي بدور

مين كان باقي

والطيبة سببها غبائي

ياريتني منها بتوب

وبنام م الجرح بلاقي سكاكين بتقطعني

واشتكي للفرح يقول وأنا مالي وإيه يعنى

لا حبيب ولا صاحب الكل معايا بيودعني

بشتري بالغالي وببلاش كله ليه بيبعني

أنا حتى في حلمي الناس كارهني إني أعيش

والحظ معايا عاملي كفيف وما بيشوفنيش

أنا راكبة في قطر بقاله سنين وموصلنيش

واليوم اللي وصلت وهنزل دوري ميجيش

عمالة ليه بشيل في هموم بالكدب بقالي كتير

مش واخده أنا من جدعنتي أنا غير قلة تقدير

الكل في وجعي بيعملوا

كذا مليون شير

معلش أنا طولت عليكوا

تصبحوا على خير