نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي والبوسترات الفردية لفيلم "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح صناع فيلم "درويلة" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة البوستر الرسمى للعمل بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لنجومه وهو من بطولة النجمان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وآخرين، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربى يوم 7 فبراير المقبل، لينافس في موسم أجازة منتصف العام الدراسي لـ 2024.

طاقم عمل الفيلم

وظهر في البوستر الرسمي للفيلم الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وآيتن عامر ومحمد علي رزق وحسني شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحي.

وفي سياق متصل، أيضًا طرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله الرئيسيين متماشيه على نفس نهج نجوم هذا البوستر الرسمى آنذاك وفي مقدمتهم؛ النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأيتن عامر ومحمد علي رزق وحسني شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

أحداث فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

أبطال فيلم “درويلة”

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد علي ميزو، كابتن إبراهيم صبحي وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.