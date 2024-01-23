نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها في حفل joy awards.. نجاة الصغيرة تتصدر الترند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة القديرة نجاة الصغيرة ترند “جوجل” بالسعودية، بعد ظهورها في مفاجأة من نوع خاص في حفل joy awards الذي أقيم أول أمس في المملكة العربية على مسرح أبو بكر الشدي، قامت الفنانة بغناء أغنية “عيون القلب” في مفاجأة لحضور الحفل.



وتألقت الفنانة نجاة الصغيرة خلال حفل joy awards، حيث ظهرت وهي مرتدية فستانًا طويلًا باللون الكافيه.



تكريم نجاة الصغيرة



وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد كشفت أن إدارة المهرجان تستعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفل اليوم وهو ظهور النجمة القديرة نجاة الصغيرة وتكريمها ضمن فعاليات الحفل.



تفاصيل حفل Joy awards



وأقيم حفل Joy awards في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد تكريم أبرز الشخصيات في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، عبر تقديم الجوائز للنجوم أصحاب الأعمال التي استحوذت على قلوب الجمهور.