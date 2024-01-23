نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوني تنسحب من صفقة الاندماج مع شبكة Zee في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة سوني العالمية للإنتاج السينمائي، عن انسحابها من صفقة الاندماج مع شبكة Zee للترفيه في الهند، المسئولة عن بث وإنتاج أحدث الأعمال الفنية في بوليوود.

ووفق ديد لاين، الصفقة التي أعلنت سوني عن انسحابها منها، تقدر بنحو 10 مليارات دولارات، وكانت ستجعل شركة سوني من أضخم شركات الإنتاج في بوليوود.

في الوقت نفسه، واحدة من أشهر العاب الفيديو التي طورتها شركة نينتيندو اليابانية، وهي لعبة The Legend of Zelda، ستتحول قريبا إلى عمل سينمائي حي.

وذلك وفق ما ذكرت ديلي ميل، بعد ان أعلنت الشركة اليابانية لتطويير العاب الفيديو عن تعاونها مع شركة سوني لإنتاج النسخة السينمائية من اللعبة.

وسيكون الثنائي المبتكر للنسخة الأصلية من اللعبة مشرفين بشكل مباشر على صناعة النسخة السينمائية المنتظرة منها.

أفلام مستوحاة من ألعاب

تحدد رسميًا موعد طرح أول فيلم سينمائي حي يطرح من لعبة "ماينكرافت" القائمة على الواقع الافتراضي والذي سيكون من بطولة النجم جيسون موموا.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد ستنتجه شركة ورنور بروز، وتحدد رسميًا موعد طرحه بتاريخ 4 إبريل من عام 2025 المقبل.

والفيلم تحدد موعد طرحه المستقبلي خلال عامين، بسبب انشغال موموا بمشاريع سينمائية أخرى، أبرزها فيلم أكوامان 2، الذي ينشغل بسببه موموا خلال عام 2023 الجاري يطرح في 20 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ تصوير مشاهد الفيلم في 2024.

ما بعد Slumberland

ومؤخرا كان قد احتفل النجم جيسون موموا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Slumberland في حضور إعلامي وجماهيري بمدينة لوس أنجلوس.

وأقيم العرض الخاص للفيلم بحضور صناع، الذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا ويجسد به جيسون شخصية خيالية.