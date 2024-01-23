نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم شاهد كابور الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم شاهد كابور بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya' بعد سلسلة من حملات الترويج شملت طرح البوستر الترويجي.

كريتي سانون

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشاركه في بطولته الفنانة الشابة كريتي سانون ويشهد عودة شاهد بعد فترة غياب عن السينما.

تم الكشف رسميًا عن عنوان الفيلم السينمائي الجديد للنجم شاهد كابور، الذي تشاركه في بطولته الممثلة الشابة كريتي سانون.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيكون بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya، ويعود به شاهد كابور للعمل ببوليوود بعد فترة غياب.

جدير بالذكر أن الفيلم سيكون أول تعاون بين الثنائي شاهد كابور وكريتي سانون.

ترشحات الأوسكار

في الوقت نفسه، تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الاوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع انديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الأوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالا بعودة كاران من جديد.