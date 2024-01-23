أحمد يسري: أحمد الفيشاوي ابني.. وإلغاء العرض الخاص للفيلم بسبب أحداث غزة خطوة مهمة

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع فيلم "عادل مش عادل" بانطلاق عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس.

وقال المخرج أحمد يسري: " قدمت مع الفيشاوي رومانسي وكان نفسنا نعمل كوميدي والحمدلله عملنا ده، وأحمد ابني الصغير أو خليني أقول اخويا الصغير وبكون مبسوط بخطواته الفنية".

وعن إلغاء العرض الخاص للفيلم بسبب أحداث فلسطين قال:" قال أحنا لما لغينا العرض الخاص للفيلم بسبب أحداث غزة عملنا كده لان شوفنا أن الخطوة دي مهمه، في ناس بتشوف إن العرض الخاص مناسب للفيلم وهيكون ماركتنج كويس ليه دي حاجه براحتهم طبعًا".

وأضاف:" في كل الأحوال الفيلم هينزل أنا مقولتش مش هنزله، وعلى فكرة احنا مش قصدنا ننتقد حد أو نحجر على حد، لكن كل واحد بيشوف المناسب ليه".

وقد قرر فريق عمل فيلم "عادل مش عادل" إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بنصف الإيرادات لصالح أهالى غزة، في الحرب التي يعانون منها بسبب الاحتلال الغائر، وسط ترحيب كبير من الأبطال وصناع العمل.

الأفيش الدعائي لفيلم عادل مش عادل



وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف على الأفيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

فيلم عادل مش عادل

نجوم فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

التعاون الثالث بين أحمد الفيشاوي مع المخرج أحمد يسري

وويذكر أن فيلم عادل مش عادل يسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".