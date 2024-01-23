نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم وثائقي لسرد السيرة الذاتية لأنتوني هوبكينز قيد العمل الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من النجم القدير أنتوني هوبكينز عن عمله على فيلم وثائقي يقدم سيرته الذاتية، ويسرد مسيته الفنية الحافلة.

ووفق ديد لاين، هذا العمل الوثائقي الجديد، هو مشروع فني تشرف عليه بشكل مباشر زوجة النجم الكبير، وتنتجه للسينما.

في الوقت نفسه، كانت قد ظهرت الدفعة الأولى من ردود الفعل النقدية على فيلم النجم القدير أنتوني هوبكينز الجديد الذي يجسد به شخصية العالم الشهير "فرويد".

ويقول "ديد لاين"، أن العمل السينمائي حظي بردود فعل ايجابية من عدد كبير من النقاد، تمهيدا لطرحه للعرض قريبًا في صالات العرض السينمائية، بعنوان Freud’s Last Session.

الفيلم يضم في بطولته ماثيو جوود، ومن المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان afi السينمائي الدولي.

فترة نشاط فني

ويعيش النجم القدير أنتوني هوبكينز حاليا فترة نشاط فني، بعد الإعلان عن عن انضمامه لطاقم عمل المسلسل الجديد المرتقب الذي تشتق أحداثه من قصة فيلم المصارع للنجم راسل كرو، الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الجديد سيروي نفس قصة العمل السينمائي، وتقتبس أحداثه من الرواية التي استوحى منها الفيلم الأصلي.

تفاصيل عن العمل

ومشاركة أنتوني هوبكينز، ستكون بتجسيده ضمن أحداث المسلسل لشخصية الإمبراطور الروماني Vespasian، وسيتولى مهمة إخراج العمل الدرامي المرتقب، المخرج الألماني رولاند اميريك البالغ من العمل 67 عام.

والمسلسل من المقرر طرحه بعنوان هو Those About To Die، وهو العنوان نفسه الذي طرحت به الرواية الأصلية للكاتب دانيال بي مانكيس، التي يعود تاريخ النشر الأصل لها، لعام 1958.

وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل اسماء أخرى من المقرر أن تنضم لطاقم عمل المسلسل الجديد بخلاف النجم أنتوني هوبكينز.