رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي تصوير مشاهد المسلسل على قدم وساق، والذي يُعد واحدًا من أضخم الأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعمل المخرج محمد سلامة على تكثيف عدد ساعات التصوير في اللوكيشن المخصص للمسلسل، بهدف إنهاء جميع مشاهده قبل حلول شهر رمضان، وفقًا للجدول الزمني المحدد من قِبل الجهة المنتجة للمسلسل.

المخرج محمد سلامة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، والعمل قصته مأخوذة من الرواية التي تحمل نفس الإسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها سابقًا في فيلم سينمائي عام 1972 بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وحقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "إمبراطورية ميم" يشهد تعاونًا ثانيًا بين النجم خالد النبوي وكل من المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة، حيث سبق لهما العمل معًا في مسلسل "راجعين يا هوى" الذي عُرض في رمضان 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلى جانب عمله في وزارة التربية والتعليم، فتتزايد مشاكلهم ويزداد تحمُّل والدهم لأعباء التربية، خاصةً مع دخول معظمهم مرحلة المراهقة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينه وبينهم.

صناع مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، عدد كبير من النجوم هم، خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.