نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا تعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة شيرين رضا حالة من الانتعاشة الفنية في الفترة الحالية، حيث يُعرض لها مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وتشارك بـ 3 أفلام دفعة واحدة وهم فيلم الملكة، مقسوم، رحلة 404.

مسلسل وبينا ميعاد 2

ويعرض لشيرين رضا حاليًا مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، والذي يشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

يناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

فيلم الملكة

طّرح فيلم "الملكة" في السينمات يوم الخميس الماضي، والعمل بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز

فيلم مقسوم

انطلق عرض فيلم "مقسوم" يوم الخميس الماضى في جميع دور العرض، والعمل بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، هانى خليفة ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

فيلم رحلة 404

فيلم "رحلة 404" من المقرر طرحه في السينمات يوم الخميس المقبل 25 يناير، والعمل بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.