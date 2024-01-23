نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. حفل أنغام وتامر عاشور في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة أنغام، والنجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم الخميس المقبل، ويعد هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع بينهما خلال أشهر قليلة، بعد أن قاما بافتتاح مهرجان "صيف الكويت" في مايو الماضي، وقدما سويًا أغنية "لوحة باهتة"، وسط حضور جماهيري وصل إلى 5 آلاف شخص.

آخر أعمال أنغام



يذكر أن أنغام شاركت ليلة رأس السنة في إحياء حفل "ليلة نجمات العرب" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع أصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور.

وطرحت الفنانة أنغام العديد من الأغاني خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أغنية خليني شوية معاك من تأليف أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز، وكسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما حققت أنغام نجاحا كبيرا بأغنية بعنوان نسينا نعيش والتي تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بفترة بسيطة عبر يوتيوب، وهي من تأليف جمال الخولي.

آخر أغاني تامر عاشور

وكان آخر أعمال تامر عاشور، أغنية "هيجيلي موجوع"، التي طرحها عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب قبل أيام، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

كما كشف تامر عاشور عن تحضيرات طرح ألبومه الغنائي قائلًا: "بداية من الفالانتين يبدأ طرح أغاني الألبوم بمعدل أغنية كل أسبوعين، مع توقف خلال شهر رمضان"، وذلك حسب تصريحاته لبرنامج "أجمد سبعة" من تقديم جيهان عبد الله عبر نجوم إف إم.