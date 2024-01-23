نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرحموا محمد صلاح والست نجاة.. تامر عبدالمنعم يشن هجومًا حادًا على رواد السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية هجومًا حادًا على رواد السوشيال ميديا وذلك تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي جرت في مصر.



وكتب تامر عبدالمنعم منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال:إلي رواد السوشيال ميديا إرحموا "صلاح" لأنه أكيد ما هربش من بطولة كل أمله إنه ياخدها، إرحموا الست نجاة لأن حقها تحس إنها لسه عايشة وحقها تفرح بالأجر اللي خدته".

تامر عبدالمنعم: كفاية هري وغل وارجعوا لـ 25 يناير



وأضاف تامر عبدالمنعم:" كفاية هري وغل يودي في داهية ولو مش مصدقيني ارجعوا لهري ٢٥ يناير وشوفوا السوشيال ميديا عملت فينا إيه ".



من ناحية أخرى أقامت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفلًا تاريخيًا وذلك لحلول عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع الأخوة الأقباط تحت إشرف معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وهو أول مرة يقام هذا الحفل في هذه المناسبة.



وقال الفنان تامر عبدالمنعم في كلمته: أنا فخور بفريق العمل الذى يعمل معي، وفخور بالقيادة الحالية للهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو البسيوني.



وأضاف: فخور لأننى بأقدم أول حفل في التاريخ احتفالًا بعيد الميلاد يصدر عن وزارة الثقافة أو الهيئة العامة لقصور الثقافة.