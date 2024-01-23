نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عود "مايكل أنسي" ببيت السحيمي.. الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د وليد قانوش، في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 24 يناير، حفلًا موسيقيًا للفنان مايكل انسي.



حفل موسيقي في بيت السحيمي

يقدم "أنسي" خلال الحفل مقطوعات موسيقية على آلة العود من أعمال كبار الملحنين، مثل: نصير شمة، عمار الشريعي، بليغ حمدي والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد من مؤلفات مايكل أنسي منها: " بيك بعيش"، "حلم"، "اختيار"، "بداية جديدة"، "حياة".



نبذة عن مايكل انسي

جدير بالذكر أن "أنسي" إلتحق ببيت العود العربي وتخرج بامتياز عام 2017، أطلق عام ٢٠١٩ مشروعه الموسيقى "حالة عود" وهو الذى يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.



شارك بالعزف مع أوركسترا بيت العود العربي فى العديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأجنبية منها: أسبانيا والسعودية والإمارات.



نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة