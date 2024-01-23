بعد اختياره أفضل إعلامي ..عمرو الليثي :أهدي التكريم لكل من ساهم معنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 02:27 مساءً - اختارت منصة لحظات الابداع العالمي،الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، كأفضل إعلامي يهتم بالشئون الإنسانية في الوطن العربي وتكريمه في احتفالية خاصة في الخامس والعشرين من يناير الجاري بالأردن ، وإهدائه جائزة الطاووس ، بحضور قامات الإعلام ومشاهير الفن والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي .

وأعرب الليثي ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء ، عن فخره وسعادته بالفوز بهذه الجائزة العالمية كأفضل إعلامي يهتم بالشئون الإنسانية في الوطن العربي .

وقال الليثي :" أهدي هذا التكريم الى روح والدي ممدوح الليثي ووالدتي ، كما أهديه إلى الجمهور الذي صنع برنامج واحد من الناس".

وأشاد الليثي بكل إنسان ساهم مع البرنامج في عمل الخير سواء أطباء وجمعيات خيرية الذين أجروا العمليات الجراحية لمن يحتاج وساهموا في تجهيز العرائس ، مضيفا لولا هؤلاء ما كان برنامج واحد من الناس الأطول عمرا.