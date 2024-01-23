منافسة قوية..انتعاش السينما بـ 4 أفلام الأسبوع الجاري

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد السينما مرحلة انتعاشة قوية نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعرض بجميع دور العرض 4 أفلام تنافس بقوة في موسم منتصف العام، وهي أفلام لنجوم كبار منهم يسرا، منى زكي، الفيشاوي،وغيرهم. ويرصد دوت الخليج الفني تلك الأفلام.



ليلة العيد



تخوض يسرا المنافسة بفيلم "ليلة العيد"، الذي تدور أحداثه حول يوم واحد وهو من الوقفه لصباح العيد، حيث يبرز الفيلم معاناة مجموعة نساء على جزيرة ولم يتفهم أمورهم الرجال، ويسلط الفيلم الضوء على عدة قضايا شائكة منها العنف ضد المرأة، زواج القاصرات،ختان الإناث وغيرها من القضايا.

طاقم عمل الفيلم



فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



رحلة 404

وتشارك منى زكي في هذه المنافسة بفيلم رحلة 404، حيث تجسد دور فتاة تدعى "غادة" تقرر التوبة والذهاب إلى بيت الله لإداء مناسك الحج ولكن قبل سفرها بأيام تتورط في مشكلة تجعلها تلجأ إلى ماضيها الملوث الذي كانت قد قطعت الصلة به فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج، أم أن العودة إلى الماضي لا بد أن يلوثها مرة أخرى.



طاقم عمل الفيلم

الفيلم بطولة عدد من النجوم منهم بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.



أصل الحكاية



تشارك شيري عادل بفيلم أصل الحكاية،وتظهر ملك كفتاة تحمل أفكارًا فريدة تجعلها تواجه تحديات عديدة،و تنتمي إلى عائلة متنوعة، حيث لكل فرد فيها حكاية مستقلة، مثل والدها بيومي فؤاد وأعمامها خالد الصاوي وعلاء مرسي، وعمتها هالة فاخر.



طاقم عمل الفيلم



تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.



عادل مش عادل

يخوض الفيشاوي المنافسة بالمشاركة مع شيري عادل في فيلم "عادل مش عادل"، وتدور الأحداث حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.



طاقم عمل الفيلم

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.