"الموروث الشعبي" في نقاشات نادي أدب البادية بشمال سيناء

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة شمال سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال إجازة نصف العام الدراسي، في سياق خطط وزارة الثقافة.

الأدب والموروث الشعبي

وشهدت قرية الروضة بمركز ومدينة بئر العبد، لقاء بعنوان "الأدب والموروث الشعبي" ضمن نشاط نادي أدب البادية بحضور نخبة من الشعراء والأدباء.



أدار اللقاء إبراهيم القطاوي، وتضمن التعريف بمفهوم الأدب الشعبي، وخصائصه وأنواعه، هذا إلى جانب مناقشة الأعمال الأدبية للحضور.

دور قصور الثقافة في تفعيل تلك الأنشطة في الأماكن الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية

وخلال اللقاء أكد منصور القديري رئيس النادي على دور قصور الثقافة في تفعيل تلك الأنشطة في الأماكن الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية، مشيرًا إلى عقد مثل هذه اللقاءات بالمناطق المختلفة بمدينة بئر العبد خلال الفترة المقبلة لرعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

واستمرارًا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، قدمت مكتبة ضاحية السلام يوما ترفيهيا للأطفال، تضمن فقرة اكتشاف مواهب في مجالي إلقاء الشعر والغناء، ومسابقات ثقافية، وألعاب ذهنية.

ورش فنية

وفي مكتبة الشهداء الثقافية أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم، تلاها ورشة حكي لمناقشة كتاب "النظافة من الإيمان"، بجانب مسابقة ثقافية بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة.