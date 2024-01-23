شاهد.. هدى الإتربي تتألق بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اطلالة هدى الإتربي

وظهرت هدى الإتربي وهي ترتدي جاكت فرو باللون البني، ونسقت معه بنطلون إسود، وتركت شعرها منسدلًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

مشاركة هدى الإتربي في مسلسل “العتاولة”

وفي سياق آخر، كشفت الإتربي في بيان صحفي لها أنه تم ترشيحها للمشاركة في أحداث مسلسل “العتاولة” بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح.

تفاصيل شخصية هدى الإتربي في مسلسل" العتاولة"

وتقدم هدى الإتربي شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة



أبطال مسلسل العتاولة



مسلسل "العتاولة "تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.