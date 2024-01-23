نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. أصالة تطرح أغنية "صندوق" من ألبوم "لحقت نفسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة بعنوان "صندوق" من ألبوم لحقت نفسي، الذي سبق وطرحت منه الجزء الأول وهم 6 أغاني منهم أغنية مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، وغيرهم.



ترويج روتانا للأغنية

ونشرت روتانا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو فيديو كليب أغنية صندوق لأصالة، وعلقت عليه: ترقبوا فيديو كليب صندوق، لأيقونة الشرق أصالة، من الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي، الخميس 25 يناير".

تكريم أصالة في joy awared



وفي سياق آخر، تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.

اهداء الجائزة لأنغام



كما أكدت أصالة أنها تصالحت مع المطربة أنغام، حيث قالت:" اليوم تصالحت أنا وصديقة عزيزة جدًا على قلبي، وبدي أتشارك بهذه الجائزة مع أنغام صديقتي، لأنها تستاهل"،وامتلأ المسرح بالتصفيق الشديد من الحضور، الذين أبدوا إعجابهم بموقف أصالة وإهدائها جائزتها لـ المطربة أنغام.



آخر أعمال أصالة



والجدير بالذكر ان آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.