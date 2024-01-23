نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. وطنيات مصرية وتابلوهات استعراضية لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة يناير تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية كبرى لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصول الباليه تدريب وتصميم رقصات عيشة فؤاد ورؤية فنية للدكتور سامح صابر وذلك في الثامنة مساء غد الأربعاء الموافق 24 يناير على المسرح الكبير.



أبرز الفقرات الفنية للاحتفال بعيد الشرطة



يستهل الاحتفال بالسلام الوطني ثم كلمتين لكل من الشيخ الشعراوى والبابا شنودة يليها فيلم تسجيلى عن موقعة الإسماعلية وحادث الواحات، ثم يبدأ البرنامج الفني الذي يضم نخبة من الاعمال الوطنية الشهيرة ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية.

تابلوهات حركية استعراضية وغناء أعمال وطنية

من المقرر غناء عدد من الأعمال الوطنية منها:"تعظيم سلام، تحية الجيش للشرطة، سلم ع الشهدا، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ، عظيمة يا مصر، تعرف تتكلم بلدى، حبيت بلدى، هنحب مين غيرها، زى ما هى حبها، يا حبيبتى يا مصر، إن كان ع القلب، احلف بسماها، فيها حاجة حلوة، أقوى من الزمان، بلادى اسلمى، حبايب مصر، على باب مصر، أنا مصرى ونوبى، طوبة فوق طوبة، القدس العتيقة، تحيا مصر تحيا، مصر التى فى خاطرى، تسلم إيدك"، أداء كل من: لميس محمود، ايمان، محمد محمود، ساندرا عماد، شرف أحمد، حبيبة، مهدى محمد، أحمد فايد، أحمد طارق، خالد، رقية مصطفى، زياد وليد، حسام، أحمد سامى، ملك أحمد، مريم حنفى، أيتن محمد، ملك جوهر، شمس الدين، لوچين تامر، أمل أحمد، أحمد مجدى ومحمد البحيرى.