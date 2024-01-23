نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص..أحمد العوضي.. أستاذ حسام شوقي له فضل كبير عليا بعد ربنا (فيديو ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس تعاونه مع المخرج حسام شوقي في فيلم "الإسكندراني"، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

تصريحات أحمد العوضي

و قال أحمد العوضي في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني” المخرج حسام شوقي له فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي أنا بوصله، وبشكره جدًا على اللي عمل معايا وهو المنتج اللي بشتغل معاه بقالي سبع سنين".

وتابع: الفيلم كبير من تأليف الأستاذ أسامو أنور عكاشه ومن إخراج الفنان المخرج خالد يوسف وده سبب قوي إن هم يطلعوا القضيه بأحسن ما يمكن إن تطلع للناس وهي قضية كويس إن إحنا اتكلمنا فيها.

وأكد أحمد العوضي على أنه تحمس للمشاركة في فيلم" الإسكندراني" بسبب شخصية "بكر" فهو شخص مرح وجدع،و ويمر بصراعات عديدة، وهو دور مختلف لم يقدمه من قبل كده، مُضيفًا: "درامته حلوة وشاب الناس هتحبه وشخصية هتبقى مختلفة، وهتليق بـ 2024".

أبطال فيلم “الإسكندراني”

فيلم "الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضي)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكي الذي يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.