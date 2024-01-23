نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عرض 4 افلام قصيرة بأوبرا الاسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري لوزارة الثقافة، وذلك بعرض نادي سينما أوبرا الاسكندرية، أربعة أفلام قصيرة هى:" ميت بالصدفة، هدية منتصف الليل، الناجون من الحر، هى والزحمة".

عرض أفلام قصيرة ومناقشتها بمسرح سيد درويش

كما تنظم الأوبرا ندوة لمناقشة الأفلام القصيرة بمشاركة كل من المخرجين:"نهى بظاظو، أسامة القزاز، روان الديب، إسلام عبد الجواد " ويدير الندوة الناقد السينمائي أحمد النبوي، وذلك فى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

انعقاد الصالون الثقافي “الثقافة والهوية”

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عقدت لقاء لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافى بعنوان “الثقافة والهوية”، وأستضاف الصالون الثقافي الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور أحمد مجاهد أستاذ النقد الأدبي.

حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية".

وتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجي منها موسيقى: "قارئة الفنجان، يا حلو صبح، الليالي، مستحيل، أنا من تراب، حبيبها، رسالة من تحت الماء، حيران، إيه هو ده والحلوة داير شباكها"، أداء كل من: ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، ندى غالب وولاء طلبه.