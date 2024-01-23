نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيري عادل تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيري عادل، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد حضورها المؤتمر الصحفي عن فيلم “ عادل مش عادل ” التي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد الفيشاوي للحديث عن تفاصيل الفيلم .

مؤتمر صحفي لفيلم عادل مش عادل

وحضر المؤتمر الصحفي كل من: الفنان أحمد الفيشاوي، دينا، شيري عادل، أحمد بجة، والمخرج أحمد يسري.

شخصية شيري عادل في فيلم عادل مش عادل

وكشفت شيري عادل تفاصيل شخصيتها في فيلم “ عادل مش عادل ” خلال المؤتمر الصحفي، وقالت إنها تجسد دور صحفية تسعى بجميع الوسائل لعمل سبق صحفي، وتمنت أن ينال العمل إعجاب الجمهور والصحفيين وتنتظر تقيمهم.

شيري عادل تنتظر تقيمها في فيلم عادل مش عادل

وأضافت شيري عادل: “كل أصدقائي الصحفيين هم من سيقيمون تجربتي في فيلم عادل مش عادل والعمل يعتمد بشكل كبير على كوميديا الموقف وهذا أجمل ما يقدمه”.

نجوم فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية “مخاصماك”، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم عادل مش عادل

ويجسد الفنان أحمد الفيشاوى خلال أحداث العمل شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.