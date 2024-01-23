نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أبطال فيلم" مقسوم" ضيوف برنامج" كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل أبطال فيلم" مقسوم" اليوم الثلاثاء، ضيوف برنامج " كلمة أخيرة" مع الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON الفضائية في الساعة التاسعة والنصف مساءً.



نجوم فيلم مقسوم

ويعتبر فيلم مقسوم من بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

أحداث فيلم مقسوم

وتدور أحداث فيلم “ مقسوم” حول فرقة موسيقية نسائية سبق وأن تألق في حقبة الـ 90، وتستعيد بريقها بعد مرور سنوات طويلة.

الإعلان التشويقي لفيلم مقسوم

يذكر أن الشركة المنتجة لـ فيلم مقسوم طرحت الإعلان التشويقي له، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر في الإعلان التشويقي لـ فيلم مقسوم كلًا من الفنانة ليلى علوي، الفنانة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، وكان يجمعهن علاقة صداقة قوية يستعيدن ذكرياتها بعد 30 سنوات.

العرض الخاص لفيلم مقسوم

وكانت قد شهدت إحدى سينمات 6 أكتوبر العرض الخاص لفيلم مقسوم بحضور صناعه ونخبة من نجوم الفن وهم الفنانة شيرين رضا والفنانة ليلى علوي، والفنانة سماء ابراهيم والمخرجة كوثر يونس، وحرصت الفنانة إلهام شاهين على التواجد رفقة صديقتها ليلى علوي لدعمها في فيلمها الجديد مقسوم، الذي يعد بطولة نسائية مطلقة ومن المتوقع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه في السينمات المصرية والعربية.