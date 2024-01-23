نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..تامر حسني يطرح كليب "معلش" مع زاب ثروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان تامر حسني منذ قليل عن موعد طرح كليب "معلش" الذي يشاركه فيه زاب ثروت، حيث من المقرر طرحه اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.



ما هو موعد طرح كليب "معلش"



وكتب تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه: "انتظروا أغنية ((معلش)) مع صديقي الفنان زاب ثروت الساعة ٧ مساءً إن شاء الله على جميع منصات الاستماع، وشاهدوا الكليب على اليوتيوب ".



تفاصيل كليب "معلش "

أغنية معلش تندرج ضمن أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" الذي تم طرح عدة أغاني منه وهم هرمون السعادة، موحشتكيش، حوا"، وتعتبر أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي.

آخر أعمال تامر حسني



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني هي أغنية "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وتريند موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 14 مليون مشاهدة.



تفاصيل أغنية موحشتكيش



وأغنية "موحشتكيش" هي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية موحشتكيش لتامر حسني

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه