أحمد الفيشاوي عن أغنية فيلم "عادل مش عادل": خطوة مهمة للمطربة نوال (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أحتفل صناع فيلم "عادل مش عادل" بانطلاق عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس، بحضور جميع أبطال الفيلم وصناعه، ومجموعة كبيرة من الصحافيين.

تصريح أحمد الفيشاوي

وأبدى أحمد الفيشاوي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" وإعجابه الشديد بأغنية “مخصماك” للمطربة نوال، وقال:" ساعات في حد يعمل أغنية واحدة وتضرب حتى لو قعد يعمل ٣٠ أغنية بعدها بس،لكن كمان أغنية فيلمنا أعتقد دي كمان خطوه ليها وهتكمل كمان أغاني ناجحة غير مخصماك إن شاء الله".

الأفيش الدعائي لفيلم “عادل مش عادل”

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف على الأفيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

فيلم “عادل مش عادل”

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.