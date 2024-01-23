محمد علي رزق يكشف عن اسم شخصيته في فيلم "درويلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتنظر الفنان محمد علي رزق عرض فيلمه الجديد "درويلة "والذي من المقرر عرضه خلال الفتره المقبله في السينمات.



ونشر رزق بوستر الفيلم وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله زكي البهادور درويلة ٧ فبراير بجميع دور العرض".

موعد طرح فيلم درويلة

وفي سياق آخر، طرح صناع فيلم "درويلة" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة البوستر الرسمى للعمل بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لنجومه، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى بمصر والوطن العربى يوم 7 فبراير المقبل، والذى ينافس فى موسم أجازة منتصف العام الدراسى لـ2024.

وظهر فى البوستر الرسمي للفيلم الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

وفى سياق متصل أيضًا طرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله الرئيسيين متماشيه على نفس نهج نجوم هذا البوستر الرسمى آنذاك وفى مقدمتهم؛ النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

أحداث فيلم "درويلة"

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

أبطال فيلم “درويلة”

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.