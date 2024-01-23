فن ومشاهير

شعبيات الزمن الجميل تضئ أوبرا الإسكندرية

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القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط الثقافة المصرية لصون الهوية والتراث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا بعنوان " شعبيات الزمن الجميل" لفرقه أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة مساء الخميس 25 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

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كريم زيدان 
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هبة إسماعيل 
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أمير الرفاعي 
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محب فؤاد 
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هايدي الجندي 
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أحمد رجب 
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يمني حسن 

برنامج “ شعبيات الزمن الجميل” 

 

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشعبية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين منها هوا يا هوا، طاير يا هوا، عدوية لـ بليغ حمدي، تمر حنه، بيت العز - من حبي فيك يا جاري لـ محمد الموجي، بتسأل ليه عليا لـ فؤاد حلمي، ع الحلوة والمرة - لما رمتنا العين لـ محمود الشريف، من بحري وبنحبوه لـ عبد العزيز محمود، الناس المغرمين لـ كمال الطويل، في قلبي غرام لـ عبد العظيم محمد ويا زايد في الحلاوة لـ عزت عوض الله، أداء أمير الرفاعى، كريم زيدان، السيد وهب الله، احمد رجب، هايدى الجندى، يمنى حسن، فاطمه زين وهبه اسماعيل.

 

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي

 

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضًا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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