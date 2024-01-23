نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان فيلم "عادل مش عادل" يناقش قضية الخير والشر..و العمل مع الفيشاوي ممتع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل فريق عمل "فيلم عادل مش عادل" بعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس بحضور أبطال العمل.

وكان من ضمن الحضور الفنان محمد رضوان الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في العمل، لافتًا إلى أنه تحمس للمشاركة فيه لأن الفيلم مختلف ويناقش قضية الخير والشر بطريقة مختلفة،:"سعيد بالتعاون مع أحمد الفيشاوي اللى كانت الكواليس معاه ممتعه جدًا".

وعند سؤال عن إذا كانت الحياة غير عادل معه قال:" أنا مؤمن جدًا بأن أي حاجه تيجي من ربنا هي خير، وربنا اسمه العدل مينفعش نقول الحياة مش عادل، أيوة في أوقات بنضعف لكن ربنا بيكون ليه حكمه من ده مقدرش أقول أنها غير عادل ده اسمه قلة إيمان بالله".

وعن مشاركته في الموسم الرمضاني القادم:" أنا يجتهد وبسعي أقدم الأعمال التي تليق بيا وبجمهوري، ويهمني يكون مبسوط، ان شاء الله تشوفوني في رمضان اللى جاي في أكثر من عمل وربنا يقدم اللى فيه الخير"

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

مشاركة محمد رضوان في فيلم الملكة

وجدير بالذكر أن يعرض حاليًا للنجم محمد رضوان فيلم الملكة مع الفنانة هالة صدقي، ويشارك في بطولته شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.