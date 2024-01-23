نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراضات من التراث المنياوي في ثاني أيام مسابقة "فن بلدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مسابقة "فن بلدي" المنفذة في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

اليوم الثاني لمسابقة فن بلدي

أقيمت فعاليات التقييم الإقليمي في اليوم الثاني من المسابقة على مسرح محافظة المنيا، وتضمنت مشاهدة عروض مستوحاة من التراث المنياوي، حيث قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية عددًا من أشهر فقراتها ومنها البتاو، السحجة، التحطيب، والفرح الشعبي وغيرها.



أبرز استعراضات فرقة المنيا

كما قدمت فرقة المنيا مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها النعناع، الفرح الميناوي، التحطيب، والسحجة.

لجنة التحكيم

شهد الفعاليات أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، والفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا، وبحضور كل من الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

ومن المقرر أن تتجه اللجنة اليوم إلى محافظة أسيوط ومنها إلى محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر وأسوان، لتتجه فيما بعد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والقناة وسيناء.





مسابقة فن بلدي

تقام مسابقة "فن بلدي" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بهدف النهوض بمستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.