نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أحمد زاهر: محمد سامي هو السبب لفقدان وزني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد زاهر عن سبب فقدان وزنه، والسبب الذي دفعه للحافظ على لياقته.

وفي تصريح خاص للفجر الفني قال زاهر:" كنت مصاب بمرض الغدة الدرقية، وكان وزني زائد كثيرًا، فققرت أن أتعالج وقربت من الله وواظبت على الصلاة، وخسيت حتى وصلت لوزن 120 كيلو، وقمت بعمل مسلسل آدم ".

واستكمل زاهر حديثه قائلًا:" وعندما إنتهيت من تصوير مسلسل آدم، كنت مازلت ثمين، حتي جاء المخرج محمد سامي وقال لي لدي لك دور في مسلسل " حكاية حياة "، وهذا الدور لك ومنتظر منك أن تفقد وزنك له، فكان كلامه لي قاسي، رجعت منزلي وقررت أن أنفذ ما قاله لي، فجعلته لا يراني لمدة 6 شهور، حتى ذهبت له في البروفا، ولم يعرفني في البداية، وفرح كثيرًا وقالي لي أنت أبهرتني ".

مسلسل “محارب”

يشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "محارب " التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بين أبطال العمل.

أبطال مسلسل “محارب”

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، شيري عادل، كريم عفيفي، ماجد المصري، سلوى عثمان، ملكأحمد زاهر، نور محمود، وجاري التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة الحالية، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج أحمد السبكي.



