بسبب المرض.. أحمد العوضي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول تعرضه لأزمة صحية طارئة نقل على اثرها إلى المستشفى وسط غموض عن طبيعة هذه الأزمة وسببها، حيث بدأت القصة بكتابة محمود حمدان مؤلف مسلسل أحمد العوضى الجديد "حق عرب" منشور على حسابه بموقع فيس بوك جاء فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق من كتابته.

انفصال أحمد العوضى عن ياسمين عبد العزيز

سبق، وأعلن أحمد العوضى يوم الثلاثاء الماضى انفصاله عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد زواج دام 4 سنوات، حيث تزوجا الثنائى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سويًا في مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سويًا في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.

أحدث أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية اخري، يعمل أحمد العوضى حاليًا على تصوير مسلسل "حق عرب" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفناني، وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.

آخر أعمال أحمد العوضى

والجدير بالذكرأن آخر أعمال أحمد العوضى هو فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

قصة فيلم "الإسكندرانى"

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضي)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكي الذي يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.