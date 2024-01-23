بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن أحمد العوضى

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول تعرضه لأزمة صحية طارئة نقل على اثرها إلى المستشفى وسط غموض عن طبيعة هذه الأزمة وسببها، حيث بدأت القصة بكتابة محمود حمدان مؤلف مسلسل أحمد العوضى الجديد "حق عرب" منشور على حسابه بموقع فيس بوك جاء فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق من كتابته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان احمد العوضي..

حياة أحمد العوضى الشخصيه

ولد أحمد العوضي 12 ديسمبر 1985، تخرج من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص: تجارة خارجية عام 2006، كان ملاكمًا في الأساس، عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى «رنا رشيدي»، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء لكنه انفصل عنها لاحقا في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز، تم الإعلان عن الطلاق رسميًا بينهما في 16 يناير 2024.

مشوار أحمد العوضى الفني

كان ملاكمًا في الأساس، قبل أن يحترف التمثيل، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل «الدالي 3»، توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل «السبع وصايا»، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014 حقق شهرة وانتشارًا عربيا لدوره في مسلسل نظرة فابتسامة ومسلسل نصيبي وقسمتك بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

أهم أعمال أحمد العوضي

المسلسلات: ضرب نار، اللي مالوش كبير، شديد الخطورة، الاختيار، لآخر نفس، كلبش 3، مليكة، أبو عمر المصري، حكايات بنات، الحصان الأسود، أرض جو، نصيبي وقسمتك 2، نوايا بريئة، الميزان، العهد الكلام المباح، السبع وصايا، الكبير أوي، ميراث الريح، الدالي، ما تخافوش.

الأفلام: فيلم "الإسكندرانى"، موسى، لص بغداد، هروب اضطراري، بدل فاقد.