رامي جمال يطرح "هي حكاية".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب رامي جمال، منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "هي حكاية"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية "هي حكاية" لرامي جمال

هي حكاية قصة وعدت وقفلناها خدنا فرصنا وضيعناها مبقاش نافع لينا رجوع.. هي حكاية جاي تصلح إيه مش عارف.. ميت معلش وميت أنا آسف.. مبقاش أصلا في موضوع.. ده أنا كنت بموت في اليوم يجي ميت مرة عشانك.. دلوقتي وحشتك والله بأمارة إيه.. كان كل ده فين والنبي وأنا طالع عيني.. هو انت مصدق يعني إزاي بس كلامك.. شكلك بتهرج وده موضوع نتكلم فيه.. ليه مشوفتش ربع الحنية دي وانت بتأذيني.. روح وانساني زي ما كنت بتعمل عادي.. مش فارقة كتير المرة دي.. كله محصل بعضه معاك.. روح وانساني بحلو في عينك وأنا غايب ماسك فيا عشان أنا سايب فكرة إني نسيت قتلاك.. ده أنا كنت بموت في اليوم يجي ميت مرة عشانك.. دلوقتي وحشتك والله بأمارة إيه.. كان كل ده فين والنبي وأنا طالع عيني.. هو انت مصدق يعني إزاي بس كلامك.. شكلك بتهرج وده موضوع نتكلم فيه..ليه مشوفتش ربع الحنية دي وانت بتأذيني.

تفاصيل أغنية "بعده فارق" لرامي جمال

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا، أغنية "بعده فارق"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، بجانب تصدره لتريند "يوتيوب"، وهي من كلمات أدهم معتز، توزيع أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي.