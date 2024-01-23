بعد تصدره التريند.. كيف دخل أحمد العوضى عالم الفن؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول تعرضه لأزمة صحية طارئة نقل على اثرها إلى المستشفى وسط غموض عن طبيعة هذه الأزمة وسببها، حيث بدأت القصة بكتابة محمود حمدان مؤلف مسلسل أحمد العوضى الجديد "حق عرب" منشور على حسابه بموقع فيس بوك جاء فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق من كتابته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كيف دخل أحمد العوضى عالم الفن..

كيف دخل أحمد العوضى عالم الفن؟

دخل أحمد العوضي عالم الفن عن طريق الصدفة عام 2009م، فهو كان مولع بالفنان نور الشريف، اتصل به صديقه محمد علي وصرح أن النجم نور الشريف يقوم بفعل كاستينج لمسلسل متخافوش، وقد كان كل اهتمامه هو لقاء المطرب نور الشريف الذي كان يحبه بكثرةً، لكنه إلتقى الريسيجير عماد صالح، وأقنعه بفعل أختبار على الرغم من وجود المئات من الشبان غيره، تملك إجتمع الممثل نور الشريف الذي سأله ( أنت عايز أيه ؟ )، أخطره بأنه فنانه المفضل ويأمل أن يمنح بصحبته أي دور ولو طفيف، وانتهت الحوار على هذا، ثم أتصل به منتج المسلسل ورحل عن برفقته تم عقده ورِجل دور ابن شقيقته في مسلسل متخافوش، وهو من دربه وتتلمذ عن طريقه.

أحمد العوضي رفض مسلسل الدالي في البداية

رفض دور في مسلسل الدالي، وإلتقى النجم نور صرح له أن الدور لم يعجبه، صرح له حكمة عمل بها وهي ( إشتغل لحد ما يجيلك وقتك )، ثم ابتعد عن التمثيل لوقت أربع سنين وقف على قدميه فيها بتحضير ذاته، وحصل على تدريبات على التمثيل، وأهتم بشكله ولياقته حتى يصبح مستعد لأي دور موائم يعرض فوقه، عام 2014م إجتمع محمد أمين راشد وعرفه على الأستاذ خالد مرعي، وساهم في منافسة المسلسل العربي ( السبع وصايا ) الذي كان ناجح بشكل كبير، ثم عرفه محمد راشد الذي صرح عنه إنه علة في شهرته ونجاحه في أعقاب الممثل نور الشريف على المنتج ( طارق الجنايني ) الوالد الروحي له، ثم عمل في مسلسل العهد، ثم إعرف المخرج أحمد خالد موسى، الذي وضعه في الأدوار الأكشن الذي كان يحلم بها، بمسلسل الميزان في دور الضابط.

أهم أعمال أحمد العوضي

المسلسلات: ضرب نار، اللي مالوش كبير، شديد الخطورة، الاختيار، لآخر نفس، كلبش 3، مليكة، أبو عمر المصري، حكايات بنات، الحصان الأسود، أرض جو، نصيبي وقسمتك 2، نوايا بريئة، الميزان، العهد الكلام المباح، السبع وصايا، الكبير أوي، ميراث الريح، الدالي، ما تخافوش.

الأفلام: فيلم "الإسكندرانى"، موسى، لص بغداد، هروب اضطراري، بدل فاقد.