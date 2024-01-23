بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن آخر أعمال أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول تعرضه لأزمة صحية طارئة نقل على اثرها إلى المستشفى وسط غموض عن طبيعة هذه الأزمة وسببها، حيث بدأت القصة بكتابة محمود حمدان مؤلف مسلسل أحمد العوضى الجديد "حق عرب" منشور على حسابه بموقع فيس بوك جاء فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق من كتابته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية آخر أعمال أحمد العوضى..

آخر أعمال أحمد العوضى

عرض مؤخرا للفنان أحمد العوضى فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

أشهر إفيهات أحمد العوضي في الإسكندراني

كان من أشهر أقاويله في الفيلم:" أنا ههينك، إحنا بتوع كله والاه يا والاه، يطلع من ضهر العقل شيطان، اللي خته غصب هترجعه برضاك، هتعمل عليها راجل هعمل عليك راجل، مش كل الحق فلوس".

قصة فيلم الإسكندراني

وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.

أحدث أعمال أحمد العوضي

ويذكر أن أحمد العوضى يعمل حاليًا على تصوير مسلسل "حق عرب" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفناني، وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.

كيف دخل أحمد العوضى عالم الفن؟

دخل عالم الفن عن طريق الصدفة عام 2009م، فهو كان مولع بالفنان نور الشريف، اتصل به صديقه محمد علي وصرح أن النجم نور الشريف يقوم بفعل كاستينج لمسلسل متخافوش، وقد كان كل اهتمامه هو لقاء المطرب نور الشريف الذي كان يحبه بكثرةً، لكنه إلتقى الريسيجير عماد صالح، وأقنعه بفعل أختبار على الرغم من وجود المئات من الشبان غيره، تملك إجتمع الممثل نور الشريف الذي سأله ( أنت عايز أيه ؟ )، أخطره بأنه فنانه المفضل ويأمل أن يمنح بصحبته أي دور ولو طفيف، وانتهت الحوار على هذا، ثم أتصل به منتج المسلسل ورحل عن برفقته تم عقده ورِجل دور ابن شقيقته في مسلسل متخافوش.