الفنان حسن يوسف يتصدر تريند جوجل بعد تصريحاته عن اعتزاله الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان حسن يوسف مؤشر البحث جوجل عقب مداخلة هاتفية له في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، والتي تحدث فيها عن أسباب إعتزاله ووفاة ابنه عبد الله غرقا منذ قرابة 6 أشهر وغيرها من الكواليس في حياته يأتي ذلك في أول مداخلة هاتفيه له عقب رحيل ابنه.



وقال حسن يوسف، خلال تصريحات مع الإعلامية نهال طايل، أنه قدم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل إمام الدعاة وبعدها مسلسل الإمام المراغي، وبعد وفاة ابنه لا يجد أن تقديمه لتلك الشخصيات لها فائدة.

وتابع حسن يوسف: "بعد وفاة ابني عبد الله، شوفت أن التمثيل ملوش لازمة.. وبشكر كل الجمهور على تعاطفهم معايا وعلى مشاركتهم في حزني على فقد ابني ولحد دلوقتي بتيجي تعازي كتيرة".

وأشار حسن يوسف، إلى أنه يقضي وقته الحالي في القرأت ولو في حالة عرض عليه أعمال فنية لو كان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر الذي سيتقاضية مناسب له، وقتها سوف يفكر في الموضوع.. لكن لو غير ذلك فليس هناك نية للعودة.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



