بسبب تعليق.. وفاة الكيلاني تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية وفاء الكيلاني، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد مشاركتها صور تجمعها بزوجها الفنان تيم حسن، بعد انتشار شائعة انفصالهما خلال الفترة الماضية، وتعليقها على الصور بتعليق مثير للجدل.





سبب تصدر وفاء الكيلاني تريند جوجل





شاركت وفاء الكيلاني مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها الفنان السوري تيم حسن، من حفل جوائز joy awards، عبر حسابهاالرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وأثار التعليق الذي علقت به وفاء على الصور التي تجمعها بزوجها، الجدل، قالت وفاء معلقة: “أصبح اللامتوقع هو المتوقع”.





تفاعل الجمهور مع التعليق بشكل واسع متسائلين عن المقصود من كلامها حيث حلل حركاتهما ونظراتهما التي تثير الشكوك، معتبرين أنهما كانا يحاولا أن يخفيا أن علاقتهما سيئة.









شائعات انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني





ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلاحق فيها الشائعات وفاء الكيلاني وتيم حسن، فدائما ما تتردد شائعات حول انفصال الثنائي.

وتعرضت وفاء الكيلاني وتيم حسن، في الفترة الأخيرة، للعديد من الشائعات، آخرها أنباء انفصال الثنائي، لتخرج الإعلامية عن صمتهاوتنشر صور عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد عدم انفصالهما، لكنها لم تكن بطريقة مباشرة كهذه، ففي المرةالأولى نشر كل منهم صورة بشكل منفرد في نفس المكان وعلى نفس الأريكة، ثم اجتمعا على بوكيه ورد نعي المُخرج الراحل حاتم علي.





حفل جوائز joy awards





وانطلق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards في السعودية، وقدم الحفل الفنانة كارمن بصيبص ووسام بريدي، بحضور عدد كبيرمن نجوم الفن في العالم والوطن العربي، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، وكانت مفاجأة الحفل الفنانه نجاة الصغيرة.









أحدث أعمال تيم حسن





من ناحية أخرى، ينشغل الفنان تيم حسن بتصوير مسلسله الجديد "تاج" تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل 2024.

يذكر ان العمل من إنتاج شركة الصباح وتدور أحداثه في حقبة خمسينيات القرن الماضي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم ومنهم نورارحال وفايا يونان.





آخر أعمال تيم حسن





يُذكر أنّ تيم حسن أطلّ على جمهوره في رمضان 2023 بمسلسل "الزند"، وهو ما فتح التأويلات والتكهنات على إمكانية استكمال سلسلة "الزند" كما حصل مع سلسلة "الهيبة". وجاء الاعلان عن حضوره في مسلسل "تاج" الذي ينتمي إلى الحقبة الماضية أيضًا، لينفي صحةالأخبار المتعلقة بجزء ثانٍ من "الزند".