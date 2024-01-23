بعد تصدرها التريند.. من هي وفاء الكيلاني؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية وفاء الكيلاني، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد مشاركتها صور تجمعها بزوجها الفنان تيم حسن، بعد انتشار شائعة انفصالهما خلال الفترة الماضية، وتعليقها على الصور بتعليق مثير للجدل.





نشأة وفاء الكيلاني





ولدت وفاء الكيلاني يوم 10 سبتمبر 1972 في مصر، وبدأت حياتها الإعلامية في إيطاليا في 1997 حيث قدمت برامج المنوعات في شبكةراديو وتلفزيون العرب (ART) وقدمت أول برنامج لها على الهواء مباشرة بعنوان «استديو الهوا».





توجهت بعدها وفاء الكيلاني إلى لبنان لتعمل في عدد من البرامج بإحدى القنوات الفضائية اللبنانية، ثم انتقلت إلى شبكة تليفزيون روتاناوقدمت برنامج "ضد التيار" ثم تألقت اكثر في مجال البرامج التليفزيونية ولمع اسمها في مجال الإعلام حيث انتقلت بحلول عام إلى قناة القاهرة والناس لتقدم برنامج "دون رقابة" الذي كان نقلة في مشوارها الإعلامي، التحقت بالعمل في شاشة MBC حيث قدمت برنامج "نورت" و"الحكم" و“المتاهة”.

كانت وجهتها الأخيرة هى قناة dmc حيث تعاقدت معها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم برنامج “السيرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًاوتصدر الترند وقت عرضه.





حياتها الشخصية





تزوجت وفاء في بداية حياتها الإعلامية عام 2008 من طوني ميخائيل الذي يعمل في مجال التلفزيون خارج لبنان، والذي كان زميلهاالسابق في شبكة ART أثناء عملهما في إيطاليا، وتم الزواج مدنيا في قبرص، تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طونيالإسلام نظرًا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وصرحت حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحيًا.

أقيم حفل الزفاف في بيروت بحضور صديقاتها، ثم أنجبت طفلتها الأولى «جودي» في أحد مستشفيات إيطاليا في مايو 2009، وفي2011 أنجبت ابنها الثاني وأسمته ريان وبنهاية يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 8 سنوات بعد وصولهمالطريق مسدود.





زواجها الثاني





بدأت علاقة وفاء الكيلاني بالنجم تيم حسن أثناء استضافتها له في إحدى حلقات برنامجها “الحكم” حينما سألته عن مواصفات فتاةأحلامه، بعد أقل من عامين وتتزوج وفاء الكيلاني من تيم حسن في مفاجأة غير متوقعة لجمهور الطرفين في مايو 2017.





أعمال وفاء الكيلاني





وتقدم الإعلامية وفاء الكيلانى برنامج "السيرة" المذاع على قناة Dmc، وذلك يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع في تمام الساعةالتاسعة والنصف مساء.

تعددت اعمالها وتنوعت برامجها فمنها برنامج (غنيلي) قدمته علي قناة روتانا طرب ثم برنامج المنوعات (فيه ايه ) حيث ركزت فيه علي عقدالنجوم ومخاوفهم وخاضت في ماضيهم ثم جاء برنامج (صندوق الدنيا ) ثم برنامج ( ضد التيار ) ثم برنامج (دون رقابة ) ثم برنامج (نورت) علي قناة (ام بي سي ) ثم انتقلت إلى قناة (ام بي سي ) مصر ببرنامج (قصر الكلام ) ثم برنامج (الحكم ) وفي عام 2015 قدمتبرنامج (المتاهة ) استضافت فيه نجوما من الوطن العربي في شتي المجالات.