أحمد زاهر: نور الشريف أكثر شخص تعلمت منه.. وهذه تفاصيل أعمالي الجديدة "حوار"

القاهرة - محمد ابراهيم -





هو فنان من العيار الثقيل، له قدرة فائقة على التلون والإقناع، وأثبت نجاحه في كل الأدوار التي قدمها، وترك بصة في قلوب وعقول الجماهير، حديثنا عن الفنان أحمد زاهر.



التقى "دوت الخليج الفني " بالنجم أحمد زاهر، في حوار خاص، وكشف لنا عن أمنيته لإبنته ليلى وهشام جمال، والأعمال الجديدة التي يحضر لها الفترة القادمة، وأشياء آخرى كثيرة، وإلى نص الحوار:-

ما الأعمال الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الفترة القادمة ؟

يوجد مسلسل " نعمة الأفوكاتو " مع مي عمر وتأليف وإخراج محمد سامي، سيتم عرضه في رمضان 2024، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع .

يوجد لي أيضًا مسلسل " المحارب " مع حسن الرداد ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكي، سيتم عرضه في رمضان 2024، وأتمنى التوفيق لنا في هذا العمل، وأتمنى أيضًا أن يعجب الجمهور.

ليست المرة لتعمل مع مي عمر كيف كانت الكواليس معها ؟



الكواليس كانت أكثر من رائعة، ومي أخت وصديقة لي، وصديقة لزوجتي، وموهوبة وفي حالة تطور دائمًا.



ما رأيك في بعض الأقاويل التي ترجع نجاح مي للمخرج محمد سامي؟



مي موهوبة وإن لم تكن موهوبة فلن تنجح، فهي مع محمد سامي أو مع غيره فهي ناجحه، وأنا مع فكرة أن أي شخص في الدنيا يساعد أحبابه في البداية.

فممكن أساعد إبنتي في البداية، ولكن إن لم تكن موهوبة والجمهور يُثني على موهبتها فلن تستمر، لأن الجمهور لا يستطيع أحد أن يضحك عليه، ويشرفني أن أكون بطل أمامها، وأحبها كممثلة وأرى أنها تتطور كثيرًا وأشعر أننا سنفعل شيئًا جيد سويًا.



يعتبر مسلسل " نعمة الافوكاتو" سابع تعاون لك مع محمد سامي، حدثنا عن سر الكيمياء بينكم ؟

يوجد كمياء رهيبة بيننا، وهذا سابع عمل لنا والأعمال السابقة لنا أعتبرها أكثر أعمال أنا نجحت فيهم، وأكثر أعمال أخذت بهم جوائز، ويعرف إمكانياتي ويعرفني أكثر من نفسي، يعرف يشحن الممثل جيدًا ويظهرنا في أجمل صورة.



كيف خسرت وزنك في السنين السابقة ووصلت لهذه الفورمة ؟

كنت مصاب بمرض الغدة الدرقية، وكان وزني زائد كثيرًا، فققرت أن أتعالج وقربت من الله وواظبت على الصلاة، وخسيت حتى وصلت لوزن 120 كيلو، وقمت بعمل مسلسل آدم وعندما إنتهيت من تصوير مسلسل آدم، كنت مازلت ثمين، حتي جاء المخرج محمد سامي وقال لي لدي لك دور في مسلسل " حكاية حياة "، وهذا الدور لك ومنتظر منك أن تفقد وزنك له، فكان كلامه لي قاسي، رجعت منزلي وقررت أن أنفذ ما قاله لي، فجعلته لا يراني لمدة 6 شهور، حتى ذهبت له في البروفا، ولم يعرفني في البداية، وفرح كثيرًا وقالي لي أنت أبهرتني.



من أكثر شخص في الوسط الفني آثر بك في مشوارك؟

أكثر شخص تعملت منه كل شئ هو نور الشريف، فكنت أتعلم منه كل شئ، فكان متواضع كثيرًا، ويأتي قبل معاده في اللوكيشن، فكنت أرى كيف يعمل وأحاول أن أتعلم منه.



من تريد العمل معه حاليًا؟

كريم عبد العزيز فهو بمثابة أخ وصديق لي وأحبها كثيرًا كممثل، بالإضافة إلى أحمد عز وأحمد حلمي.

نبارك لك لإبنتك ليلى وهشام جمال، ونريد معرفة منك ماذا تتمنى لهم ؟



أتمنى من الله أن يحفظهم، وأن يبارك لهم ويبعد عنهم العين، وتغمر حياتهم بالسعادة، وهشام جمال راجل وسيحافظ على إبنتي.