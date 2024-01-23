بعد تصدر وفاء الكيلاني التريند.. مزحة تحولت إلى قصة زواج حقيقية فما هي؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية وفاء الكيلاني، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد مشاركتها صور تجمعها بزوجها الفنان تيم حسن، بعد انتشار شائعة انفصالهما خلال الفترة الماضية، وتعليقها على الصور بتعليق مثير للجدل.





قصة زواج وفاء الكيلاني وتيم حسن





بدأت علاقة وفاء الكيلاني بالنجم تيم حسن أثناء استضافتها له في إحدى حلقات برنامجها “الحكم” حينما سألته عن مواصفات فتاة أحلامه وبعدما أنهى حديثه فاجأته الإعلامية بقولها: "تيم أنا عاوزه أتجوزك"، ثم ضحكت.

لتبدأ علاقة الطرفان من هذا المنطلق لتتحول المزحة إلى حقيقة بعد أقل من عامين وتتزوج وفاء الكيلاني من تيم حسن في مفاجأة غير متوقعة لجمهور الطرفين في مايو 2017.





ورغم محاولات الطرفين أبعاد علاقتهم العاطفية والزوجية عن أعين الإعلام إلاّ أنهما لم يسلما من الشائعات التي تؤكد انفصالهما بين الحين والآخر، وسرعان ما ينهي الزوجان هذه الشائعات.





سبب تصدر وفاء الكيلاني تريند جوجل





شاركت وفاء الكيلاني مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها الفنان السوري تيم حسن، من حفل جوائز joy awards، عبر حسابهاالرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





واثار التعليق الذي علقت به وفاء على الصور التي تجمعها بزوجها، الجدل، قالت وفاء معلقة: “أصبح اللامتوقع هو المتوقع”.





تفاعل الجمهور مع التعليق بشكل واسع متسائلين عن المقصود من كلامها حيث حلل حركاتهما ونظراتهما التي تثير الشكوك، معتبرين أنهماكانا يحاولان ان يخفيا ان علاقتهما سيئة.









شائعات انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني





ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلاحق فيها الشائعات وفاء الكيلاني وتيم حسن، فدائما ما تتردد شائعات حول انفصال الثنائي.

وتعرضت وفاء الكيلاني وتيم حسن، في الفترة الأخيرة، للعديد من الشائعات، آخرها أنباء انفصال الثنائي، لتخرج الإعلامية عن صمتهاوتنشر صور عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد عدم انفصالهما، لكنها لم تكن بطريقة مباشرة كهذه، ففي المرةالأولى نشر كل منهم صورة بشكل منفرد في نفس المكان وعلى نفس الأريكة، ثم اجتمعا على بوكيه ورد نعي المُخرج الراحل حاتم علي.





حفل جوائز joy awards





وانطلق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards في السعودية، وقدم الحفل الفنانة كارمن بصيبص ووسام بريدي، بحضور عدد كبيرمن نجوم الفن في العالم والوطن العربي، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، وكانت مفاجأة الحفل الفنانه نجاة الصغيرة.