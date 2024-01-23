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“ثقافات العالم: تقاليد وعادات عبر القارات".. كتاب جديد بمعرض الكتاب للمؤلف محمد عزت

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القاهرة - محمد ابراهيم - يصدر عن دار لوتس للنشر والتوزيع، خلال فعّاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، كتاب "ثقافات العالم: تقاليد وعادات عبر القارات"، للكاتب والباحث في العلوم السياسية والتنمية المستدامة، محمد عزت عبدالغفار.

يتناول الكتاب رحلة استكشافية للثقافة والهوية، وذلك من خلال إبراز أهم العادات والتقاليد الثقافية في الدول المختلفة حول العالم، بهدف منح القراء فرصة لفهم أعمق للتنوع الثقافي، ومكوناته، والروح الفريدة التي تميّز كل بلدٍ؛ من أجل المساهمة في تعزيز التفاهم والتقارب الثقافي بين الشعوب.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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